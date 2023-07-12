Anta x Hélà x A11Even

My purpose here on Earth is #BiggerThanAShoeDeal



Everybody comes into your life for a Reason

Some people come into your life for a few Seasons

But only a few will stick by you for a lifetime.

I AM Proud to announce that I am Partnering with Anta as Chief… pic.twitter.com/RmKLPt9nWo — Chief Hélà 🤞🏾 (@KyrieIrving) July 12, 2023

明星控衛厄文（Kyrie Irving）休賽季和獨行俠簽下3年合約，將與東契奇（Luka Doncic）持續搭檔重返季後賽，而近日再度完成一筆簽約，根據美媒《ESPN》報導，厄文已經和中國大陸運動品牌安踏正式展開合作關係，安踏透過新聞稿表示，厄文將會擔任品牌的創意總監，他的簽名鞋以及休閒鞋款將於明年年初亮相。

自從加入NBA後，厄文就受到美國運動品牌大廠「Nike」賞識，成為史上第20位擁有自己Nike簽名鞋款的NBA球員，並陸續推出相關鞋款及衣飾，但厄文天生就喜歡特立獨行，去年因為在個人社交媒體轉發反猶紀錄片，因此被Nike解除代言合約，如今半年過去，厄文受到安踏青睞，雙方成為夥伴關係。

過去賈奈特（Kevin Garnett）、隆多（Rajon Rondo）和帕森斯（Chandler Parsons）都曾替安踏代言，目前旗下則有克雷湯普生（Klay Thompson）等巨星。中國大陸另一運動品牌李寧則和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）簽下終身合約，也靠著球員的名氣獲利不少。

厄文在推特寫道，「我很榮幸歡迎他們加入我的團隊『A11Even TRIBE』，就像他們歡迎我加入安踏這個大家庭一樣，作為創意總監，無論海內外我將持續推動團隊，結合志同道合的朋友，打造屬於我們的工藝並超越過去。」