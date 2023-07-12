搶中秋自食與送禮商機，去年標榜以高檔食材、小批次純手工製作「和三盆蛋黃酥」打響名號的「後媽家Home Mom Bakery」，今年除超前部署搶先機，今年並將「和三盆蛋黃酥」配方更新升級至2.0版，同時推出「月光寶盒」、「鳳檸酥」預購，即日起開訂至9月18日，限量賣完為止。若8月15日底前預購9月1日-9月26日期間出貨中秋禮盒，單品5盒95折、單品10盒93折、單品20盒9折，滿萬元可享免運優惠 。

「後媽家Home Mom Bakery」創辦人Amber倪淑敏不斷自我挑戰，精進招牌蛋黃酥的口感與風味，今年中秋推出新版和三盆蛋黃酥2.0，餅皮層次更酥鬆細緻、奶油香氣益顯輕盈，與內餡結合後更能嚐到豆餡香綿與鹹蛋黃鹹鮮。

為克服蛋黃酥餅皮酥脆度不易持久，酥脆度持久卻不易化口的缺點，Amber調整配方，讓蛋黃酥餅皮不僅酥脆，且入口後化口性強，帶出立即的奶油酥香和滿足感。此外，最後刷在蛋黃酥餅皮上的奶油蛋液，也加入大量香草籽，除了讓餅皮更容易上色外，也增添了香草香。

和三盆蛋黃酥2.0餅皮，除了改變配方比例，並添加香草籽之外，麵粉依然選用日本鳥越豎琴低筋麵粉，並且使用蛋糕和麵包常用的湯種技法，讓麵團經熱燙更柔軟保水，並以冷藏奶油取代常溫奶油，酥皮做好後要經冷藏鬆弛，讓層酥更明顯。內餡則以顆粒紅豆和奶油紅豆餡調和，並以日本最高級的和三盆糖調味，搭配屏東潘家醃漬足28日的鹹鴨蛋黃，做成奶油紅豆蛋黃酥；或者豆餡再加入棗泥調和成棗泥紅豆餡，製成另一款更具辨識度的棗泥紅豆蛋黃酥。

和三盆棗泥紅豆蛋黃酥2.0與月圓酥兒和古早味滷肉綠豆椪組合而成的「月光寶盒」，也是後媽家必須以手刀速度搶訂的限量商品，耐人尋味的滷肉綠豆椪用的雖是傳統漢餅皮，配方上卻以中筋混合低筋麵粉，取代慣用的中筋粉，另外提高油酥比例，讓外皮整體口感偏向酥脆而非軟綿，內餡滷肉是倪淑敏的自家配方，從炸豬油、炸油蔥酥做起，費時炒乾胛心肉丁並且加入獨家中藥香料調味，搭配低糖綠豆餡，餅皮酥香不韌，滷肉餡鹹香甘醇，勾起人們兒時回憶。

月圓酥兒內餡同樣製程繁複，先以傳統冰沙餡混合低糖綠豆沙，再加入烘烤至香、磨成細砂狀的鹹蛋黃混合，層層手工調整內餡質地，使得月圓酥兒外皮酥香，內餡幼細濕潤入口化，鹹香微甜，風味誘人。

長方形的鳳檸酥同樣也在傳統鳳梨酥的餅皮上加以改良，Amber以荷蘭無水奶油和AOP認證伊思尼發酵奶油混合日本紫羅蘭麵粉、杏仁粉製成餅皮，烘烤後口感宛如法式甜酥餅，增添其中的西西里檸檬醬，更讓餅皮酥香不膩，再加上甜酸恰如其分的開英二號、金鑽鳳梨混合內餡，在經典中注入獨到巧思，讓傳統味瞬間時髦起來，是佐茶或咖啡的絕佳搭檔。