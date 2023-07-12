團隊到位！國民黨總統參選人侯友宜陣營為強化組織戰，由黨主席朱立倫力薦立院國民黨團總召曾銘宗擔任組織召集人，為加速運作，曾訂定每周一召開組織籌備會。而中華民國公教軍警消聯合總會明日召開會員大會，邀請眾多國民黨大老齊聚，其中前國民黨主席吳伯雄、前台中市長胡志強都將出席，與侯友宜站同一陣線，攜手鞏固深藍選票。

明日上午10點，公教軍警消聯合總會將於國軍英雄館召開會員大會，並邀集吳伯雄、前立法院長王金平、胡志強以及台北市長蔣萬安致詞，而侯友宜預計11時抵達會場，並在新北戰警隊擁護下大進場。

由於中華民國公教軍警消聯合總會11日才舉行「二次年改座談會」，會中痛批民進黨政府在5年前推動年金改革「違法違憲」，5年來退休人員被砍的金額「應該全數歸還，或打7折歸還」，另希望提升退撫基金的位階至部會層級，並喊出唯有協助國民黨重返執政，讓國民黨總統參選人侯友宜當選總統，「年金再改革」才有機會實現。

據了解侯友宜在會中也將對二次年改表態，並且與公務員站在同一陣線，希望除了透過國民黨大老鞏固深藍選票外，也能同時收服同為公務員的大量選票。