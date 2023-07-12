有媒體報導，去年6月23日時任行政院長蘇貞昌主持召開南海工作會議，該會議紀錄並提到，美國要求我國研發生物戰劑，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室（Ｐ４）。對此，衛福部表示，衛福部沒有參加該會議，相關內容是造假。時任衛福部長陳時中接到電話也表示當時自己有出席該院會，但不記得有討論到任何有關生物製劑的議題。

有媒體表示，收到讀者爆料指出，會中討論兩項牽涉美方事務，一是美台商會建議解除疫情入境管制，由衛福部將染疫人數降低，才能有開放條件。另外一起引發爭議的是國防部報告國防醫學院預防醫學研究所的研發生物戰劑能力，國防部已完成規畫，美方將派員協助審查。

去年6月23日時，當時衛福部部長陳時中，也還是中央流行疫情指揮中心指揮官，他表示，去年的院會自己有出席，但不記得會議中有討論到製造任何有關生化的東西。

陳時中也說，在院會中任何人都不可能稱呼「本黨」，因為院會只能講行政的事情，從來不能在院會討論黨部的事情。

衛福部則發新聞稿鄭重澄清，並無參加所謂「南海工作會議」，更無報導稱與會討論各項情事，相關內容係為造假。

衛福部表示，除對所謂「南海工作會議」毫無所悉之外，相關報導所引述之「工作會議紀錄」內容亦頗多不實，例如不合格快篩交由四縣市回收集中保管、派員前往美台商會說明邊境隔離政策、請衛福部持續管控確診人數等，皆為憑空杜撰。

其次，衛生福利部不可能在會議中以「本黨」自稱，顯示該杜撰者缺乏民主素養。