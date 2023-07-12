面板廠在2022年受到高通膨衝擊，電視銷售不佳，造成面板需求面積減少，也讓面板報價持續下探，面板廠為快速去化廠內的庫存及營運壓力，自2022年第3季起開始大規模調節生產水位。在經歷兩個季度管控後，自2023年第1季起面板廠不管是電視，亦或是IT面板庫存水位已有明顯下滑。儘管第1季因適逢傳統需求淡季，導致供需比相較去年第4季的-7.1％，上升至0.6％，距離供需平衡值的3％仍有一定的距離，但庫存相較前兩季已明顯減少，為後續面板漲價打下基礎。

第2季大世代線玻璃產出面積季增約13％，但各應用的備貨需求也同步上升，季增約13.6％，供需比約0.5％，與第1季的0.6％幾乎持平。由於市場供給持續緊張，在面板市場擁8成產能的LCD電視面板報價也因此獲得支撐。

第3季面板廠在財務壓力較上半年稍微趨緩，生產意願高於第2季，但尚未實現單季轉盈的目標，仍持續進行生產管控，供需吃緊的情況應在第3季可緩解，供需比預估約3.3％，已達供需平衡區間。

第4季為今年最後衝刺出貨的時間點，不排除各面板廠將會面臨生產態度不一的現象，供需比有機會上升至3.7％，仍在供需平衡區間。