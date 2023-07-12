縣府依據中央指引決議即日起縣內沙灘地禁止沙灘車活動，警方也向業者宣導並點稽查取締。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

爭議許多的沙灘車管理問題，花蓮縣政府依照中央跨部會做出的管理原則，決議即日起縣內沙灘地禁止沙灘車活動，昨並邀集有關單位，就沙灘車管理、取締分工，縣府將於近期裝設監視器，駐點稽查，警方則管制沙灘車不得行駛道路，否則開罰；不過業者感到錯愕，尤其正值暑假旺季，希望有更好的辦法。

花蓮沙灘車盛行，但長期以來管理單位、辦法並不明確，各縣市也點出沙灘車無法可管現況。行政院召開「研商沙灘車管理導禁兼施-各部會權責分工會議」，要求交通部觀光局訂出「導、禁兼施」管理原則，並發布「沙灘車管理指引」。

縣府指出， 依據「沙灘車管理指引」，載明中央無須就沙灘車訂定一致性管理規範，應回歸各場地（域）主管機關，採因地制宜並依其法規管理；基於生態及安全考量，對於生態敏感、河川或危險陡坡等區域，原則禁止沙灘車活動，也禁止沙灘車行駛道路與沙灘，避免海岸與防風林遭破壞，同時維護遊客安全。

縣府遵照中央發布沙灘車管理指引，沙灘車行駛道路，可依道路交通管理處罰條例，處1200元以上3600元以下罰鍰；河川區域內，行駛車輛於指定通路外，處2500元以上5萬元以下罰鍰；依森林法，在國有林及保安林範圍內，原則不允許車輛或其他動力式機械器具進入，違者處6萬元以上30萬元以下罰鍰；在近岸海域及公有自然沙灘為獨占性使用或設置人為設施者，將依海岸管理法處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

花蓮縣政府呼籲沙灘車業者，切勿帶客進入禁止活動之區域，以免受罰，近期將裝設監視器並駐點稽查，經發現沙灘車活動即依各管法規查處。

新城警分局將執行稽查，沙灘車依法不得行駛道路，經統計今年1月至今共取締19件，分局將持續加強巡邏，如發現有違規行為，將直接取締舉發，同時強化宣導力度，提醒民眾切勿將沙灘車行駛道路。

此一禁令引起業者錯愕，花蓮沙灘車協會理事長黃鴻達表示，正逢暑假觀光旺季，不僅業者投入資金，也有上百個教練家庭生計要顧及，行政院沙灘車管理指引是「導禁兼施」，應該要有導的做法，哪些沙灘地可以開放安全等，不是一下子全部禁止，近日將向立委傅崐萁陳情，盼給沙灘車業者一條生路。