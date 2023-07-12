00712高配息率 大受存股族青睞

今年ETF市場熱鬧滾滾，尤其復華富時不動產(00712)、群益台灣精選高息(00919)年化配息率分別摘下6月配息冠、亞軍寶座，市場人氣紅不讓。

其中，00712是國內三檔REITs ETF中，唯一一檔抵押權型REITs，成立時間最長、配息歷史悠久，每年配息率都達5%以上，且近兩季年化配息率更高達約11%，堪稱台灣ETF配息率之王，因而成為定期定額常客。

國內3檔REITs ETF

附註：復華富時不動產(00712)2023年Q2年化配息率計算方式為其公告收益分配除以6/16淨值再乘上4，2023年Q1各ETF年化配息率皆採用各投信官網公佈數字。資料日期：2023/06/16 ; 資料來源：投信各官網

證交所資料顯示，00712常穩居ETF定期定額交易戶數前20大，而且即使已於6/20除息完畢，買氣依然不墜，玩股網資料(7/10)顯示，00712近5日成交均量為18,048張，排名原型ETF第6名。

除了散戶搶進，官股也愛買，根據玩股網統計(7/10)，八大公股銀行近20日ETF買超前5名，包括兩檔高股息ETF、一檔槓桿型ETF、一檔債券型ETF，00712則排名第五，顯見00712深受市場青睞。

資料來源：玩股網 ，資料日期：2023/07/10

REITs可望受惠Fed降息政策

分析00712大受青睞原因，除了高配息率之外，今年第四季後，有可能進入降息循環，REITs將因此受惠，而且收益率不亞於債券，也是重要關鍵，吸引投資人趁00712還沒開始大漲之前，就買進。

因為根據歷史經驗，升息結束前後一段時間，REITs、債券等息收型資產都會有不錯的表現，其中，抵押權型REITs在升息結束後，平均報酬更有5.8%~16.8%的水準，遠優於權益型REITs及美國投資等級公司債。

過去4次升息循環結束前後 各類息收型資產平均績效表現

資料來源：彭博 ; 資料日期：1994/10/31–2019/07/31

此外，抵押權型REITs營運模式近似銀行，都是在賺取利差，故深受金融市場風險情緒影響，可以透過美國銀行全球金融壓力指數(GFSI)做為抵押權型REITs是否容易取得資金，從事利差交易的觀察指標。GFSI數值越低，代表投資人風險偏好度提高、避險需求下降、市場流動性狀況佳，相對有利抵押權型REITs的營運模式。

升息結束後 投資抵押權型REITs的好時機

究竟升息或降息如何影響抵押權型REITs？復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人許忠成分析，「升息結束後」及「降息開始後」，GFSI均呈現下降趨勢，抵押權型REITs指數也有不錯表現，升息結束後的三個月、六個月，平均總報酬分別為4.3%、14.8%；降息開始後的三個月、六個月，平均總報酬分別是6.4%、9.8%，顯示升息結束後或是降息開始後一段時間，通常是投資抵押權型REITs的好時機。

反之，升息開始後，GFSI則呈現上升態勢，代表投資人風險偏好下降、避險需求上升、市場流動性風險出現，意謂抵押權型REITs在此時借貸資金的風險上升，直接影響其股價表現。

簡單的說，升息開始後，通常較不利抵押權型REITs；升息結束後、降息開始後，資金面轉向寬鬆，將有利抵押權型REITs從事利差交易。這正是資深老手想趁升息近尾聲之際，搶進00712的主要原因之一，因為一旦升息結束，轉為降息後，抵押權型REITs通常有不錯之報酬率，將可望帶動00712股價表現。

資料來源：彭博 ; 資料日期：2000/01/05–2023/06/23

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