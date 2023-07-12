7月過了將近一半，台灣吠陀占星權威李靜唯提醒，接下來要留意交通運輸、人際關係及網路通信方面的狀況，在政治圈及娛樂圈可能發生意外災難；另外，李靜唯表示，7月底前要注意人際關係及情緒問題，並點名吠陀摩羯座、雙魚座及獅子座容易出現憂鬱情緒，其中摩羯座在金錢及情感雙重壓力下，可能導致情緒起伏劇烈。

李靜唯指出，7／9水星進入巨蟹，雖然沒有被凶星相映，卻被左邊雙子座的「太陽」和右邊獅子座的「火星」相夾，在吠陀占星也是一個非常不吉的相位；水星與交通運輸、人際關係及網路通信有關，進入巨蟹就要注意跟家園有關的意外災難，同時「金火合相在獅子」，也要注意政治圈、娛樂圈領袖人物下台一鞠躬或發生意外災難。

李靜唯列出全球近日災難

1、7／10日本九州持續暴雨、山崩，萬人撤離。

2、7／10千年一遇的暴雨侵襲美東，紐約及佛蒙特州進入緊急狀態。

3、7／10印度北部一天降下一個月雨量，造成22死。

4、7／11冰島首都附近火山噴發，一周內狂震千次。

5、7／11尼泊爾聖母峰觀光直升機墜毀，機上6人全數罹難。

6、7／11台灣桃園小烏來3少年不幸溺水。

7、7／11霧峰「阿滿麵線」因換瓦斯漏氣燒毀。

8、荷蘭首相與泰國總理分別在7／10～7／11宣布退出政壇。

李靜唯表示，7月才過不到一半，不僅氣溫連創新高，全球各種命案更是層出不窮，再再凸顯出人性醜陋及脆弱的一面。以占星角度而言，7／17太陽進入巨蟹與水星合相，全球除了要注意糧食危機、地震、颶風、暴雨造成家園威脅外，也要留心跟醫療界有關的醜聞與血庫缺血問題；此外，金星、火星還是合相在獅子座，直接跟逆行土星對沖，7／23金星在獅子座逆行，水星在巨蟹座進入「窒息點」，所以這幾天不論是國家或個人都要特別注意人際關係衝突，尤其是威權領袖人物醜聞可能再度曝光。

7／25水星又進入獅子座與金火合相，李靜唯提醒，從現在開始一直到7月底，除了要注意水、火、缺電、缺糧問題外，人與人之間各種躁鬱、焦慮恐慌的情緒障礙與兩性情感問題將瀰漫全球，公眾人物更是動見觀瞻。

吠陀占星星座對照表。

7月底前吠陀占星12星座要留意人際關係：

1、牡羊座（4／15～5／14）

注意家人、子女溝通問題或桃花緋聞

2、金牛座（5／15～6／14）

手足及工作夥伴之間容易爆發爭執

3、雙子座（6／15～7／14）

注意理財情商，投資易一意孤行

4、巨蟹座（7／15～8／14）

注意個人情緒控管，容易情緒化導致破財

5、獅子座（8／15～9／14）

與伴侶溝通不良，易引發焦慮或躁鬱（憂鬱指數第3名）

6、處女座（9／15～10／14）

小人口舌是非多導致投資易失誤

7、天秤座（10／15～11／14）

職場上與長官或客戶溝通不良，易影響工作情緒

8、天蠍座（11／15～12／14）

注意交通意外及職場情商

9、射手座（12／15～1／14）

金錢入不敷出導致情緒抑鬱

10、摩羯座（1／15～2／14）

金錢及情感雙重壓力導致情緒起伏劇烈（憂鬱指數第1名）

11、水瓶座（2／15～3／14）

容易因桃花問題引發與伴侶之間的衝突

12、雙魚座（3／15～4／14）

容易因投資失利及健康問題導致抑鬱或恐慌（憂鬱指數第2名）