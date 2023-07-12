美國與歐洲景氣成長在下半年將逐步減速，通膨雖趨緩但今年將維持相對較高水準，因此成熟市場央行的高利率水準也將持續更久。在此背景下，聯博建議不管投資在投資級或非投資級債，都應注重品質，因市場利率波動度明顯高於20年平均，以槓鈴策略平衡布局利率與信用資產市場。

在經歷了去年股債齊跌的頹勢後，今年股債市場終於一吐怨氣，上半年紛紛繳出亮麗的成績單。債市方面，美國與全球非投資等級債券、投資等級債券的報酬表現介於3-5％；股市方面，受AI趨勢助攻，美股三大指數分別呈現正報酬之外，S&P 500指數、那斯達克指數甚至達2位數漲幅。

聯博集團亞洲（不含日本）固定收益事業發展主管Thierry Taglione在12日在下半年展望記者會時表示，聯博預估下半年可能會二碼升息空間，一次升息可能出現在7月26日，另外一次可能在第四季，到2024年，美國通膨才會降至2.5％的水準。

Thierry Taglione指出，持續緊縮的貨幣政策將延續數季並減緩經濟成長，有助於降低通膨，只是要達到各國央行目標還需一段時間。不過根據Thierry Taglione觀察，經濟成長減速可能促使公債殖利率下滑，目前美國PMI的水準已反映美國公債殖利率未來可望下降，聯博預測2023年美國10年期公債殖利率介於3.5％-4％、2024年滑落到2.5％-3％。

在一個高利率持續更久的環境下，不同債種皆存在特定投資機會，投資人須精挑細選。Thierry Taglione認為，在投資等級債方面，自2020年大規模降評之後，升評動能仍正向且高品質企業債像是美國投資等級債券最低殖利率雖較去年小幅滑落，仍處於相對具吸引力的5.4％。在非投資等級債方面，即便負債成本攀升且企業盈餘下降，企業基本面仍足夠強勁以駕馭經濟趨緩的環境；加上非投資等級債券結構性體質提升，BB與B等級債券佔比高有助於降低違約風險，可從非投資等級債券中挑選品質相對較佳又兼具收益潛力的收益機會，其中信評較高的BB級債券較易出現明日之星，有機會吸引資金買進及創造價格上漲機會。

至於新興市場債，Thierry Taglione表示，強勢貨幣公司債會優於強勢貨幣主權債與當地貨幣債，其不僅殖利率相對歷史具吸引力、夏普值也高於後兩者。儘管強勢貨幣債券的評價較具吸引力，但當中的非投資等級債券仍存在龐大不確定性，因此需審慎挑選標的。

Thierry Taglione提醒，即使今年不若去年震盪，市場事件仍此起彼落，市場利率波動度明顯高於20年平均，建議投資人以槓鈴策略平衡布局利率與信用資產。適度增加存續期間如公債，以提供下檔保護；同時布局非投資等級債券、證券化商品與新興市場債券等券種，進一步參與上漲機會。