不少人因為經濟壓力不敢結婚生子，一名網友好奇詢問，最近看到多起日本老人「孤獨死」的案例，讓他很好奇台灣現在一堆人不生小孩，難道不會怕老了以後孤獨死嗎？引起網友討論，不少人吐槽說，養兒防老的觀念已過時，有小孩也不一定能善終，還要小心孩子是啃老族。

一名網友在PTT上分享，日本最近傳出多起獨居老人「孤獨死（獨居老人獨自死在家裡）」的案例，最慘的一個是坐在馬桶上去世的，如今大家都不結婚生小孩，難道不怕老年孤獨死嗎？沒有小孩，老了以後萬一有急症突發死亡要怎麼辦？

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，真有人以為有生小孩，老了就不會孤獨死嗎？現實是孩子長大根本不管你，「有小孩就不會孤獨死，太天真了吧」、「孤獨死到底有啥好怕，都死了也沒感覺」、「有小孩也不一定善終」、「小孩啃老更慘」、「所以生小孩是為了等老了養你？觀念該改了」、「有小孩就不會老了以後自己住嗎？」

另有網友說，養兒防老的觀念早就過時了，有沒有小孩根本沒差，重要的是有沒有錢，與其盼望孩子照顧自己，不如增加資產，提前替自己安排老年生活，現在有些安養院就很不錯。