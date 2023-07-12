天后王菲和小她9歲謝霆鋒9年前世紀復合，今年3月兩人還罕見「放閃發糖」，在機場高調牽手重現當年的世紀一牽。未料，今(12日)稍早，微博上關鍵字「#港媒曝王菲謝霆鋒分手#」突然上熱搜，並稱分手主因是雙方覺得不適合，男方忙事業、女方忙到處旅遊，理由太扯導致大多數網友不相信，還有人笑說這新聞是張柏芝發的嗎？

王菲和謝霆鋒2014年承認復合後，期間不斷有吃屎名嘴宋祖德和自媒體稱兩人秘密分手，但都被當事人以行動否認。今年3月王菲陪謝霆鋒從北京飛到香港工作，兩人難得在鏡頭前大方牽手，證明感情未變，到了香港王菲更以女主人之姿住進謝霆鋒豪宅，等男友下班，兩人飛回北京後，謝霆鋒又趁四下無人偷摸王菲的背，可見兩人仍在熱戀階段，有網友虧謝霆鋒應該是「最強戀愛腦」。

然而稍早，微博上突然傳出王菲和謝霆鋒兩人分手，稱消息是港媒傳出，由於聚少離多決定和平分開，沒有爭吵也沒有互掀隱私，只是兩人重心不同，一個忙工作、一個專注於私人生活，當事人雖未回應，但網友紛紛認為不可能，留言說：「那英：這消息也太土了，誰告訴你的」、「媒體嘴裡他倆一年得分十次」、「雖然分不分手不知道，但是說王菲出去旅遊就是給她潑髒水就有點誇張了吧」、「謝霆鋒可是戀愛腦怎麼會分手」、「張柏芝會想要復合嗎」、「張柏芝生了三胎了，勿擾，人家獨自帶娃十幾年挺好的」。

王菲和謝霆鋒9年前再度交往後，也對情事越來越大方，曾被起底王菲的私人IG有謝霆鋒敷面膜的照片，可見兩人私下情趣。先前謝霆鋒和王菲的好朋友那英一同參加音樂節目《青年π計劃》，其中眾人齊唱那英歌曲時，只有謝霆鋒一個人狀況外，閉嘴沒跟著唱，引來率直的那英說：「霆鋒不會唱吧？你就會唱王菲的歌！」謝霆鋒立刻睜大眼睛傻笑，可見連王菲的好閨密也相當認同這段感情。