黃子佼經紀公司「洒落嚴選行」稍早發出聲明。（洒落嚴選行提供）

台北地檢署今（12日）早表示，日前接獲民眾告發，已將黃子佼列為他字案被告。對此，黃子佼經紀公司「洒落嚴選行」稍早發出聲明，表示目前尚未收到相關案件通知，也不清楚案件內容，但黃先生對於過往年輕時所犯下的過錯，必將勇於承擔面對，並配合司法調查，負起責任。

黃子佼6月遭網友爆料，在10多年前、她未成年17歲時，曾被要求拍攝裸照進行性騷擾，黃子佼當天中午開直播承認並道歉。北檢12日指出，日前接獲民眾告發黃子佼涉犯毒品危害防制條例、強制猥褻罪，已將黃子佼列為他字案被告，並交由具備婦幼及毒品專業的檢察官林岫璁偵辦。

聲明函如下：

1、 對於今日媒體報導，因民眾告發，台北地檢署已分他字案，黃子佼先生列為被告偵辦一事，黃先生經紀人確認尚未收到相關案件通知，也不清楚案件內容，但黃先生對於過往年輕時所犯下的過錯，必將勇於承擔面對，並配合司法調查，負起責任。

2、 黃先生感謝大眾給予的鞭策，並對於所有曾經被傷害過的人，由衷致歉，對於持續關心和鼓勵黃先生的人，也由衷感激，讓您們失望了，對不起！黃先生將會誠心自省，有錯則改，記取教訓，也希望這個社會不要再有更多的創傷和口水，大家可以回歸平靜的生活。由衷感謝各界媒體與朋友的關心。

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