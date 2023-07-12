37歲的徐姓男子以自家透天厝做掩護，涉嫌種植大麻。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

在科技廠擔任技術員的徐姓男子，因積欠銀行上百萬元卡債，竟鋌而走險種植大麻，高市刑大獲報搜索徐在台南永康住處，查獲6株大麻活株、30多顆大麻種子，以及大批種植工具，近期終於培植成功，就被警方逮捕。

37歲的徐姓男子以自家透天厝做掩護，涉嫌於網路上購買大麻種子及栽種器具，再透過影音網站自學技術，以培養土進行「土耕法」方式在房間內栽種大麻。高雄市刑大偵查第二隊接獲情資後，於上個月19日到台南永康區逮人，當場在屋內查獲6株大麻活株6株、大麻種子、培養土、PH檢測儀、真珠石、肥料液、捲菸紙、鏟子、遮光罩、LED燈具、大麻菸油5瓶等證物。

經了解，科技廠擔任技術員的徐姓男子，因積欠銀行卡債達百萬元，才異想天開想以栽種大麻方式來販售成品牟利還債。徐男稱尚未採收就遭警方查獲，全案依違反毒品危害防制條例移送台南地方檢察署偵辦。

大麻在我國目前仍被列為「第二級毒品」，依據毒品危害防制條例規定，意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金；單純供自己施用而犯前項之罪，且情節輕微者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。

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