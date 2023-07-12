曾敬驊和童星洪君昊、蔡嘉茵合體的海報。（甲上提供）

《比悲傷更悲傷的故事》億萬票房製作團隊再出擊，由曾敬驊主演的喜劇電影《我的麻吉4個鬼》，繼推出超前導預告後，12日曝光片中「靈魂」人物鬼大叔、鬼婆婆、鬼羞女、鬼屁孩4款海報及前導預告，其中「地獄倒楣男」曾敬驊一人分飾男女老少4角，更搞笑穿女裝扮嫵媚超吸睛，上演一段「比雖小更雖小的故事」。

片中曾敬驊飾演善良木訥的邊緣人阿緯，孤兒身世又遇上老闆捲款潛逃，萬念俱灰下只想結束自己倒楣的人生，沒想到不僅死不成還被4個冤鬼纏身，衰上加衰，他找上百白飾演的「發發大師」問事，尋求化解「卡到陰」撇步，豈料獲得「他們要是滿意，自然就會離開」的答案，為了要讓4鬼安心上路，4個鬼麻吉甚至透過附阿緯的身來完成自己未了的心願，而發生一連串雞飛狗跳、哭笑不得的爆笑情節。

片中4個鬼麻吉大有來頭，陸弈靜、蔡嘉茵、張再興都是備受金馬獎肯定的實力派演員，陸弈靜一反文藝片風格，飾演愛跳廣場舞又囉嗦的「鬼婆婆」，蔡嘉茵飾演淚腺發達又害羞的「鬼羞女」，張再興詮釋菸不離手、台味十足的「鬼大叔」，新生代童星洪君昊則飾演愛搗蛋的可愛擔當「鬼屁孩」。

曾敬驊表示《我的麻吉4個鬼》除了讓他在外型上有所挑戰與突破之外，主角阿緯雖然是被社會遺忘的邊緣人，卻還能保持良善之心，這是非常難得也十分吸引他的一點，片中因緣際會之下被鬼麻吉上身，要去模仿每個鬼的神態與口氣，對他而言是非常新鮮的表演嘗試。