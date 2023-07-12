資深女星易淑寬的獨子易寶宏，因涉夜店殺警案被判刑9年，在2019年6月入獄，後改調外役監服刑，結果易男去年外役監返家探親期間，上網幫八大行業貼文廣告、在外飲酒，法務部矯正署調查屬實，認定易男違反規定情節重大，不適合繼續在外役監服刑，依法將易男解送花蓮監獄執行。易淑寬原本12日搭火車趕赴台東探視兒子，到了卻撲空，才知道易寶宏已被解送至花蓮監獄，因此她正趕往花蓮，也不確定今天能否見到兒子。

經紀人表示，易淑寬這幾天為了兒子的事憂心得食不下嚥、幾乎沒睡覺，聲音都啞了，就像無頭蒼蠅又像熱鍋上的螞蟻，很擔心有兩個癌症宿疾在身的她身體會承受不了。此外，易寶宏原本設公開的IG帳號，下午也變成私人帳號，已經看不到他違反外役監受刑人返家探視期間，不得從事與返家探視無關之活動及飲宴等規定的相關照片與貼文。

易寶宏入獄後改調外役監「坐爽監」引發爭議，現在又爆出重大違規，被解送到一般監獄，根據《三立新聞網》報導，針對兒子被解送到花蓮監獄，易淑寬表示尊重，強調兒子是「到朋友的汽車鍍膜店打卡」，幫忙宣傳而已，她也澄清說，易寶宏已經改過很多。

易淑寬表示，最近很多名嘴都對兒子大做文章，她難過說：「請名嘴們高抬貴手」。易寶宏刑期還有4、5年，易淑寬也做好心理準備，如果兒子接下來都無法轉到外役監也就認了，「服從司法」。

矯正署表示，易寶宏獲准返家探視期間，於去年8月15日，利用個人社群網站帳號標記特種行業聯絡方式而加以宣傳；又於去年12月10日，違反嚴禁飲酒之應遵守事項，在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站。經矯正署查證屬實，從事與返家探視無關之活動及飲宴規定，易寶宏被認定不適合在外役監繼續執行，矯正署於7月11日據報依法審核後，准予解送花蓮監獄執行。

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