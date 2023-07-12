繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月訪台後，黃仁勳的表外甥女、超微執行長蘇姿丰在暌違4年後也將來台，17日將出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮。資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉談到蘇姿丰拯救了超微，寫下矽谷傳奇三件事，其中台積電更是功不可沒的幕後推手。

吳佳晉在《TODAY 財知道》節目中表示，超微過去是一間乏人問津的公司，股價曾經僅在2美元左右徘徊、瀕臨破產，解雇了大約25%的員工，蘇姿丰當時臨危受命，2014年53歲的她接任超微執行長，爸爸告訴她「當現在都沒有人要去的時候，就是妳的機會」。

吳佳晉分享蘇姿丰的傳奇三件事，她用5%哲學教導員工，每天進步一點點，鼓勵員工打造出最好的產品；第二個，之前客戶都不信任超微，覺得超微的CPU算力很慢、跑得很慢，但要主動告知客戶「我們已經在改變」。

第三件事則是建立好的服務，吳佳晉提到，蘇姿丰做對的事情包括切斷子公司格羅方德的晶片，直接飛到台灣跟台積電談合作，直接發包給台積電，用台積電的晶片打造出最好的CPU；以及專注研發Zen架構晶片，打敗了英特爾，並搭上生成式AI熱潮，想要從輝達手中「奪走AI王冠」。

在外媒一份調查中，蘇姿丰以5850萬美元（台幣約18.4億元）的年薪，當選世界薪水最高女性，主要來自績效和股票獎勵。

吳佳晉提到，蘇姿丰非常勇於挑戰自己，她的個性有一點很特別的地方，不但選最難的事情去做，而且很會動頭腦專門找解決方案，加上善於跟客戶溝通，允文又允武，在她帶領下讓超微浴火重生。