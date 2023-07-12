冷氣功能不斷推陳出新，有網友好奇詢問為什窗型冷氣一直沒有被淘汰，專家表示，窗型冷氣有3優點，包括機身本身便宜、安裝費便宜、不佔用陽台空間，因此很難被取代，缺點就是比較醜，但和分離式冷氣相比，沒有一定哪種比較好，他強調能符合自身需求最重要。

怡和家電近日於YouTube指出，窗型冷氣有3個優點，一是窗型冷氣機身本身很便宜，沒有室內、室外機之分；第二是安裝費用很低，不須額外拉一條銅管線；最後則是窗型冷氣是一體的，不會佔用陽台的空間，因此很難被取代。

怡和家電說，窗型冷氣需鑿一個大洞，安裝完畢後得用木板填補剩下的空隙，以現代人重視空間美觀的要求來說，較不能接受；而分離式冷氣的優點就是功能性較強，會有冷暖功能，少部分還有物聯網功用。

怡和家電表示，窗型冷氣和分離式冷氣各有優缺點，主要還是得依照自身需求購買，沒有一定哪一種比較好。

台電過去也曾說，窗型冷氣有分為左吹式、右吹式和雙吹式，右側出風的右吹型窗型冷氣，並不適合裝在家裡靠右側的窗戶，因為吹出的冷風易被冷氣機的進風口吸入造成溫度誤判，讓冷房效果變差；左吹型也是同樣道理，因此挑窗型冷氣，要先檢視家中孔洞，才能讓冷氣在室內有良好循環。