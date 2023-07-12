有些人在生活中總是保持低調，懂得看場合行事，《小鐵星座》運勢專欄指出，金牛座、摩羯座、雙子座在外人面前看似不知變通或十分隨性，其實比誰都還要精明能幹，往往看破不說破，在機會來臨時適時發揮才能，最終能獲得比他人更高成就。

▍金牛座

金牛座清楚知道，為人低調是做事的基本道理，因為這樣才可避免惹禍上身；而他們不隨意展現實力，時常埋頭苦幹默默做事，讓人覺得毫無威脅性，但金牛座心裡認為越是嘲笑嫌棄就越是開心，當機會來臨時可適時發揮才能，有望嶄露頭角。

▍摩羯座

摩羯座個性低調且不到處張揚，他們極度討厭勾心鬥角的世界，他們聰明能幹，非常有能力，但他們深知只要能力越強越容易遭人忌妒，為了不給自己惹麻煩，往往會在許多事情上裝做一無所知，看破不說破，任對方在他們面前指導說教，而在他們眼裡只不過是自作聰明罷了。

▍雙子座

雙子座天生聰明伶俐，懂得看場合行事，他們平時為人低調總是默默努力做事，在別人看來這種方式非常愚笨，但他們深知自己的目標，從不去跟人計較，並會在機會來臨時充分展現才能，用實力說話，最終多半能獲得比其他人更高的成就。