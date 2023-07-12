據悉，身兼Arm長期事業夥伴以及客戶的Nvidia，打算投入350億至400億美元的資金，大概是Arm母公司軟銀希望看到的800億美元一半左右。日前，彭博社指出，包括Nvidia的競爭對手英特爾等，部分錨定投資者（Anchor Investor）也跟Arm商談過，有關這樁今年規模最大的IPO（股票初次公開發行）。

錨定投資者指的是，公司在新掛牌之前，這些投資人已明確表示有意投資，在券商推介的roadshow（路演）首日就簽約，且從詢價圈購時期就參與。對欲上市的公司來說，藉著錨定投資者的知名度，也可炒熱自己的IPO活動。

這次Arm是否可成功掛牌，且達到一定的吸金目標，對財報大虧的軟體銀行很重要。2016年，軟銀以320億美元高價收購Arm，但Nvidia曾經在2022年2月時，一度想併吞Arm失敗，原因是歐美英的監管部門不放行。

軟銀創辦人孫正義希望，Arm的IPO能夠成為晶片公司內，有史以來金額最多大的一樁。根據彭博社之前報導，Arm的估值尚未確定，但應該是在300億至700億美元之間。

日經指數12日下跌0.81%，不過，軟銀卻收漲超過2%。Arm已拒絕英國政府曾邀請，重回曾經交易過的倫敦證交所IPO。Arm應該會在今年底左右去紐約掛牌，並計畫籌措100億美元的資金。