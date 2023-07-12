補教老師黃鑫解析，今年分科測驗化學科試題比去年困難許多，實驗題數量多，送分題少，尤其非選最後一個題組題29至31題，計算上有點多，不容易作答。他們預估今年化學科頂標49級分，比去年50級分下降1級分。

黃鑫說，今年化學科試題，考得比較多的單元是有機化學、化學鍵結及氧化還原，尤其是有機化學考了26分，相當多。今年酸鹼方面的計算比較少，有點意外。多選題第8題考阿斯匹靈相關的實驗，這是108課綱的實驗題，有助於學校在教學時引導學生要動手去做實驗。

黃鑫進一步指出，今年最難的是29至31題題組題，要考生將兩種不互溶的液體，其蒸氣壓的表現，直接對應於該溫度的個別蒸氣壓，這跟學校教學總是將兩種液體混合後來討論很不同，考生如果不夠機靈就會上當，丟掉很多分數。

師大附中老師江青釗表示，今年化學科的單選題、多選題還算簡單，最難的就是29至31題這個題組題，題目考的方式跟學校教學的內容不同，「考生可能會瘋掉」。此外，這1題還要進行計算，數字也不太好看，考生不只要知道化學理論，數學計算能力也要好，才能拿到分數。

補教預估，今年化學科頂標49級分、前標42級分，比去年的50級分、43級分均下降1級分。