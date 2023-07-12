日本產經新聞報導，高橋治之已被檢方依「受託收賄罪」起訴。包括收賄及行賄等相關人等，至今共有15人遭檢方起訴，而植野是已獲一審判決的第10人。
這次除了植野外，還有植野兩名下屬也獲罪；10名被告全數在地院遭判有罪。
根據起訴書，植野與兩名下屬合謀請託高橋治之，希望能在負責跟東奧大會贊助商合約有關的業務部分給予支持，作為對價的是從2019年到2022年1月間，總計提供約1485萬日圓的賄賂。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120712
有關東京奧運與帕運貪污醜聞，日本廣告公司ADK控股公司前社長植野伸一，因對東奧組織委員會前理事高橋治之行賄，今天遭東京地方法院判處2年有期徒刑、緩刑4年。
日本產經新聞報導，高橋治之已被檢方依「受託收賄罪」起訴。包括收賄及行賄等相關人等，至今共有15人遭檢方起訴，而植野是已獲一審判決的第10人。
這次除了植野外，還有植野兩名下屬也獲罪；10名被告全數在地院遭判有罪。
根據起訴書，植野與兩名下屬合謀請託高橋治之，希望能在負責跟東奧大會贊助商合約有關的業務部分給予支持，作為對價的是從2019年到2022年1月間，總計提供約1485萬日圓的賄賂。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120712
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