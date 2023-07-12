桃園大園多處稻田枯萎泛黃，區公所、農業局協助採樣調查。（游吾和提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園大園稻田枯黃農損情況，農業局將採樣並送農試所檢驗。（游吾和提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園大園稻田枯黃農損，不僅稻田受損，還有農民或居民自己種的菜也受影響。（徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區稻田即將迎來收成期，豈料農民發現多處水稻竟枯萎、泛黃，疑似區公所委外除草廠商噴灑除草劑所致，農民擔憂稻米品質受影響。據悉，公所與廠商合約內並無要求使用除草劑，且8月才要派工，近日為廠商自行噴灑。農業局、區公所、廠商及農民下午將會勘受損情況，並將稻米採樣送驗。

大園農民從春耕照顧至今，將於本周末或下周陸續開始收成。市議員游吾和指出，除草廠商應「割草」而非噴灑除草劑，大園后厝、圳頭、內海、溪海與和平里等地許多農田都受影響，稻米枯萎嚴重、稻葉泛黃，且農民不知受汙染範圍到底多大，建議農業局協助認定，並認證無汙染作物。

市議員徐其萬說，施工單位噴灑除草劑，造成周圍農作物受損，受災的不僅稻田，還有農民或居民自己種的菜，要求區公所盡速了解受損情形，也提醒民眾，若發現自己種植的作物旁最近有進行除草作業或雜草有枯死情形，農作物可能受到汙染避免誤食。

大園區公所說明，該廠商為公所委託除草，但8月才要派工，且使用除草劑並不在雙方合約內容中，今下午將會同農業局、廠商、農民等人到場會勘，判斷稻田枯萎是因廠商施工不當，或是連日高溫影響，若是廠商所致，將請廠商全權負責。

有農民反映，投訴公所後被告知自行與廠商聯繫，氣得跳腳。據了解，該公所人員第一時間認為公所尚未派工，才一時不慎口誤，深感懊悔，公所也有誠意協助農民處理，而廠商也已允諾，若是除草劑所致會負責相關賠償損失。

農業局農務科長張瓊霙說，下午會將稻米採樣並送農試所檢驗，並向廠商了解狀況及當地稻田受損情形，採樣結果預計1周後出爐，若是除草劑導致水稻農損，得依農藥管理法開罰。