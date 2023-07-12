苗栗縣長鍾東錦頒獎12日赴三灣鄉農會豐水梨評鑑比賽會場，對金牌大廚以梨入菜手藝讚不絕口。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦頒獎12日赴三灣鄉農會豐水梨評鑑比賽會場，對金牌大廚以梨入菜手藝讚不絕口。（謝明俊攝）

2023年苗栗縣豐水梨評鑑比賽12日在三灣鄉農會登場，由中興大學教授及苗栗農改場人員負責評鑑。（謝明俊攝）

苗栗縣出產的甘露梨個頭碩大，苗栗縣副議長張淑芬大力推薦。（謝明俊攝）

苗栗市邱鎮軍大力推薦三灣鄉的豐水梨。（謝明俊攝）

苗栗縣是國內高接梨栽植的重要產區，今年的高接梨已開始生產，最早出產的為豐水梨，12日上午在三灣鄉農會舉辦全縣豐水梨評鑑比賽，結果由三灣鄉梨農余春英拿下特等獎，苗栗縣長鍾東錦推崇梨農們辛勞栽種出最優良品質的高接梨，更呼籲年輕輩能夠返鄉接棒延續苗栗縣栽種高接梨的優良技術和傳統，才能讓苗栗縣高接梨王國的美名持續傳承下去。

苗栗縣是國內高接梨的重要產區，包括頭份市、三灣鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、三義鄉等鄉鎮市都有栽種，品種多達10多種，但以豐水、幸水、新興、甘露、蜜梨、秋黃等為大宗，其中，近來普遍推廣大受市場歡迎的秋黃梨，因大陸生產梨穗無法來台，因此，今年苗栗縣全縣竟無秋黃梨，連頭份市農會負責主辦的秋黃梨評鑑比賽，今年就因沒有秋黃梨而告取消比賽。

據梨農透露，今年秋黃梨穗不能輸入台灣，是由於兩岸關係緊繃，以致於秋黃梨穗被阻無法進口，不過，苗栗縣府農業處則解釋是因接穗的數量不足，所以才無法向大陸下單進口，但由於秋黃梨目前已成為苗栗縣高接梨品項中單價最高的梨種，不僅甜度高，還有特殊的甘蔗香味，非常受到市場歡迎，尤其是年輕族群更是特別喜愛，因此，梨農也希望明年能夠恢復秋黃梨穗的進口，讓國人能夠享受到更高品質的高接梨。

由於秋黃梨無法生產，所以原本接種秋黃梨的梨農改接種甘露或是豐水梨，由於今年氣候適宜，梨農們特別用心照顧，今年豐水梨的甜度爆表，甜度甚至有高達13.5度，果肉也特別細緻，也讓負責評鑑的中興大學教授及苗栗農改場副研究員們難以選擇，最後選出三灣鄉梨農余春英的豐水梨拿下冠軍。

包括苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣副議長張淑芬及被國民黨提名參選苗栗縣山線立委的苗栗市長邱鎮軍，都到場為優良梨農祝賀，並推銷優良的苗栗高接梨，讓國人都能吃到品質不輸給日本、大陸的高品質水梨。