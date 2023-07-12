▲環保局人員使用木屑清理現場油漬，以免發生危險。（施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲現場工作人員協助清理並灑木屑後準備沖洗。（施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市在轉運站附近的中山一路的路口轉角處，12日中午傳出疑似軍方食材運補車發生車內物品翻覆，漏出大量沙拉油造成路面濕滑情形，恐生危險。當下基隆市環保局與警方處理外，基隆市議員施偉政路過了解狀況後，再追加協調消防局調度水車協助加強清洗，避免用路人經過釀災。

施偉政表示，有民眾騎車時發現，中山一路在轉運處的路段，有一輛大型貨車疑似轉彎過快導致車內載運的沙拉油不慎翻覆並溢出車外，造成路面溼滑相當危險，該民眾當下也鳴喇叭通知貨車駕駛，並聯繫警方到場處理。

據了解，該貨車為軍方食材運補車，初步推斷疑似是轉彎過急，導致車內運送的沙拉油因而翻覆而破漏，並溢出至車外。而後環保局及警方到場處理，初步使用木屑及水柱沖洗。

而當時施偉政正好跑行程路過，便下車了解處理情況。環保局向其表示該局水車僅為一般掃街，水壓不足，恐有清洗不易問題，施便再聯繫消防局調派具有高壓水柱的消防車前來協助，共同解決現場狀況。

施偉政強調，城際轉運站路段未來車流量較大，現場的道路安全設施及警示標誌應該要畫設明顯，以降低類似事故發生