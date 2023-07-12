宋芸樺（前排左三起）與柯震東參與台北學生口碑場映後。（麻吉砥加提供）

九把刀（前排左）跟春風出席台中學生場映後。（麻吉砥加提供）

電影《請問，還有哪裡需要加強》導演九把刀帶著演員春風、宋芸樺與柯震東，加上蔡昌憲與禾浩辰，跑遍全台北中南7大城市學生口碑場，其中1場高雄場下午5點才開演，早上10點就有學生在影城等候，熱情十足！

在映後座談時，九把刀特別問了學生：「你們有看出來其實柯震東的情敵就是阿芬（宋芸樺飾）嗎？他不斷在貶低阿芬？然後阿芬在和春風打棒球，後面3個小弟有一種大哥被搶走的感覺，就是柯震東的表情最生氣。所以他死都不給阿芬剪頭髮啊！就在吃醋啊！」

也有學生問說拍這部電影最困難的地方？春風說：「困難就是早起。」九把刀說：「其實最困難就是春風的頭髮。」並開玩笑表示：「其實最困難的地方就是我們為了讓春風的假髮很真所以他留了長髮，結果這部片拍了兩年多。」然後禾浩辰也被問到他的光頭，結果跟九把刀合作太久，他也學壞說：「那是真的剃光，我因此戴了3個月的帽子！」讓現場觀眾信以為真。

在台北場映後有觀眾問宋芸樺與柯震東兩人拍攝這部電影感覺最特別的地方，柯震東說：「那時候導演要我演配角，我覺得沒問題，大概就是一個禮拜的戲吧？結果發現自己比宋芸樺演出的時間還長。」宋芸樺就幫腔說：「他剛剛說這部電影的女主角是他。」也讓觀眾笑開懷。

另有觀眾很好奇為什麼春風會來演出？九把刀又發揮他的三八本性回答：「是酬勞啦！」由於許多觀眾都覺得春風是本色演出很容易，但九把刀難得一本正經地說：「大家不要以為演自己很容易，當鏡頭擺下去要說出對白都是困難的，這絕對是因為春風上表演課很認真，排練了很多次，才能在正式表演時有自由發揮的空間。」