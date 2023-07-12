國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天下午到台東。(蔡旻妤攝)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天下午到台東。(蔡旻妤攝)

侯友宜台東首站 聽取釋迦農心聲、感受鄉親熱情

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天下午在台東有一系列行程，首站在台東縣長饒慶鈴陪同下到台東桂田酒店聽取鳳梨釋迦農訴求，地方鄉鎮長都到場，席開15桌，眾人齊喊凍蒜，展現團結氣勢。侯友宜說，好久沒有來台東感受鄉親的熱情。

饒慶鈴致詞表示，非常感謝侯市長百忙之中來到台東，原因主要有3點，在台東鳳梨釋迦最辛苦賣不到大陸時，侯友宜第1通電話打給她「我可以怎麼幫你？」饒慶鈴說，這兩年包括台北及新北市都是鳳梨釋迦農第一團購王，新北果菜市場也是最大供銷場，及新北的歡樂耶誕城都讓GOGO台東前往擺攤賣釋迦，所以侯想到台東實際了解鳳梨釋迦今年底銷往大陸的相關情形。

饒慶鈴說，侯友宜知道台東近年在能源發展有許多面向，因此他也特別來看台東地熱現況，加上侯友宜很想念台東的大家，所以等等會逐桌敬酒。

台東釋迦自救會長吳村田說，由於2年前鳳梨釋迦銷往大陸市場阻斷，因此組成發起自救會，台東釋迦農近2年相當辛苦，2年來受到侯友宜及新北市的協助銷售，加上台東縣府團隊及國民黨幫忙打通通路，他代表所有釋迦農致上12萬分的謝意。由於侯友宜能夠苦民所苦，會替全台灣2300萬人民的生計而努力，因此他支持侯友宜「準總統」。

才拿起麥克風的侯友宜正要致詞，台下就響起「侯友宜凍蒜！國民黨加油！」呼喊聲。侯友宜首先為飛機誤點導致行程延遲致歉，他說，來到台東就能感受鄉親熱情，記得多年前來到台東去看鳳梨釋迦，感受到農民在培育過程真的很辛苦，他家雖然是賣豬肉、但從小幫忙做農事，包括稻米、花生、蘆筍等，他直呼農民辛苦到沒人敢做，還只有微薄的利潤。

侯友宜說，台東農產品尤其鳳梨釋迦銷售不到大陸、遇到困難的時候，「我們都是好朋友，互相幫忙，所以各位不要謝謝我，這是我該做的，要謝謝這塊土地的農民」，很開心在饒慶鈴及自救會及大家的幫忙下，台東釋迦經過638天終於賣出去了！縣長辛苦了、所有農民辛苦了、各位辛苦了。

侯友宜最後說，兩岸之間國家安全最重要，在國家安全穩定下來之後，再來是經濟產業發展。