61歲資深男星馬景濤曾有2段婚姻，最近傳出新戀情，女網友「邊牧波泥小pony」PO兩人的同框照大方認愛，掀起熱議。昨（11日）邊牧波泥小pony不滿馬景濤遭質疑家暴，大動作發文護愛，強調男友個性溫柔體貼，是好男人。

邊牧波泥小pony昨（11日）轉發認愛的新聞報導貼文，呼籲外界勿亂傳馬景濤家暴的假消息，「怎麼可能家暴，那麼溫柔體貼的一個好男人！過去沒有，未來也不會有！！家裡狗狗犯錯都不捨得打罵，怎麼可能家暴！！」未料下方有網友繼續酸：「那就…祝你扛揍吧…」、「你閉嘴吧……可別亂說了」，聞此，邊牧波泥小pony不甘示弱反擊：「你這被揍妄想症病得真不清啊！你那麼黑暗的想法，不健康的身心，是你經歷過什麼嗎？！！」、「姐們，真服了你的邏輯！！」，大動作護愛。

邊牧波泥小pony強調馬景濤不會家暴，是溫柔體貼的好男人。（圖／微博@邊牧波泥小pony）

馬景濤2017年恢單後，感情生活一直很神秘，直到8日邊牧波泥小pony突在微博曬兩人的甜蜜閃照，高調認愛馬景濤，還告白：「偶像成了愛人！你是最棒最牛的好演員！永遠的呂洞賓！兒時夏天滿滿的回憶！離了2次婚，我也不介意，因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」，隨後卻刪除該文。

事隔1日，邊牧波泥小pony再度PO與馬景濤的合照，表示很多朋友都心疼她被網暴，對此，她堅強地表示自己不會去看陌生人不切實際的評論，覺得得到身旁朋友的祝福和支持就足夠；接著，她標記馬景濤並示愛：「感覺自己很幸運能收穫這段感情，因為在現實生活中他真的是一位好男人。人生短短幾個秋，珍惜每分每秒去好好愛你愛的人。我愛你，無欲無求，只要你幸福快樂。」截稿前，馬景濤尚未做出回應，不知戀情真偽，但他昨點了邊牧波泥小pony的貼文讚。

外型帥氣的馬景濤，曾和唐韻、吳佳尼結婚過，也跟于莉、陳德容、田麗等人傳緋聞，田麗曾接受《中天新聞》專訪，承認與馬景濤有段4年情，被問到分手原因，田麗做出揮拳的動作，「他就是有那樣的傾向啊」，間接認證馬景濤曾動粗。馬景濤2017年和吳佳尼離婚後，沒多加說明離婚原因，卻被陸媒大作文章，爆料他過去常找前岳父拿錢、疑因家暴而離婚，後來他轉發大陸媒體《會火》的道歉聲明，內容稱未經查證就做了馬景濤的不實報導，造成馬景濤及其家人的社會評價、公眾形象、身心健康等各方面的傷害，在此道歉並刪除原文。

田麗曾做出揮拳的動作，暗示馬景濤「有那樣的傾向」。（圖／中時資料照）

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