奇美醫院南科診所在地深耕逾20年，今年新增心臟血管內科、胃腸肝膽科、精神醫學科改為紓壓門診、復健科及兒科等5大門診科別。（奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

奇美醫院南科診所在地深耕逾20年，因應周邊居住及就業人口快速增加，今年新增心臟血管內科、胃腸肝膽科、精神醫學科改為紓壓門診、復健科及兒科等5大門診科別，另外在南科診所斜對面、3000多坪的土地，奇美醫院正籌畫設立「南科醫院」，今年底相關審核通過的話，可望2年後落成營運。

奇美醫院1999年在南科台南園區籌設南科診所，迄今即將邁入第24年，而南科診所原本只有家庭醫學科、眼科以及精神醫學科，自今年5月起又加入醫學中心的醫療團隊，包括奇美醫院心臟血管內科、胃腸肝膽科、兒科及復健科門診，並將原有的精神醫學科改為紓壓門診，擴大醫療診別的服務。

奇美醫院首席醫療副院長田宇峯表示，南科診所在地經營超過20年，期間周遭的廠家不斷增加，就業人口至今成長至8萬人，有鑑於地方的醫療需求增加，因此希望透過多科門診的醫療照護，銜接奇美醫療體系各院區資源，讓民眾就醫不用長途跋涉，就近即可獲得優質的醫療服務。

田宇峯強調，南科診所是「診所等級的收費、醫學中心等級的服務品質」，在地民眾免於舟車勞頓之苦，且部分負擔費用更低；此外，除了這次新增的5大科診，9月將再擴增神經內科門診。

至於外界關心的南科醫院進度，他說，地點已選在南科南路和南科三路的三角地帶，將會是200多床的地區型醫院，如果今年底相關審核通過，就可以開始施工，盼2年後落成營運，未來結合柳營奇美醫院、佳里奇美醫院及永康總院，把整個大台南的居民都照顧到。