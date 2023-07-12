新北市板橋區私立幼兒園爆出餵藥疑雲，有36位家長提告，質疑教師對幼童不當體罰或餵食含苯巴比妥成份藥物，新北地檢署5月間成立專案小組調查，全案朝傷害、妨害未成年人身分健全發育等罪偵辦，檢方今偵結，因證據不足，諭知9名教師不起訴處分。

私幼餵藥案爆發於5月，有幼童家長發現孩子有自殘等狀況，就醫採檢學童血液，發現含有苯巴比妥成分，另有幼童家長指控教師有不當管教，教育局5月15日獲報後，啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，檢方也介入調查，衛生局6月5日安排學童入園檢驗，全案總計8人血液驗出微量藥物反應。

檢警2度搜索偵辦，檢方在第2度約談搜索時，排除以藥事法偵辦，彭姓園長等9人都未被聲押，8人以2至5萬元交保，1人請回，檢方上月29日更公布36名幼童毛髮檢驗結果，全數未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物，僅有部分幼童驗出常見感冒藥成分。