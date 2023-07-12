美國在台協會（AIT）台北辦事處申請使用北市內湖國中金湖分校校址擴建辦公房舍，今下午舉辦用地變更座談會。台美事務委員會秘書長薛美瑜說，從外交角度來看，此構想基於實際需求，也展現美國對台長期承諾，外交部對此案樂見其成。負責講解計畫的學邑工程技術顧問公司副總經理施彥亨則表示，教育部過去已表明該地沒有開闢需求，而內湖個國中學生所享有的校地面積，也超過教育部基準。

薛美瑜隨著台美關係近年來持續地正面發展，台美雙方在經貿、科技、教育文化各方面的交流都更為密切，因此AIT台北辦事處的業務也持續增長，為因應日益不足的辦公空間，並著眼於台美關係長遠發展，故AIT規畫要擴充空間，並提出租用隔鄰土地的構想。

薛美瑜說，從外交角度來看，這個構想不僅基於實際需求，也顯示台美關係持續地深化，也具體展現美國對台的長期承諾，因此外交部對此案是樂見其成。而同時經過了解，AIT現址旁邊的空地早年雖然是學校的預定地，但現在已經確認沒有建校需求，而且這塊土地所具有的安全性跟便利性是其他的土地難以取代，所以我們雙方研議後規畫將學校用地變更為機關用地。

施彥亨說，該計畫土地位於金湖路的東側，也就是康寧派出所的對側，這塊周邊有兩個捷運站，在大眾運輸導向範圍內。金湖國中用地迄今已快20年，長期沒有開闢使用，過去教育局也表明因為少子化，沒有開闢需求，在這樣的情況下，市府過去多次通盤檢討該土地用途。

施彥亨表示，這塊土地現在的定位，還是市政的儲備用地，由於台美近年交流非常頻繁，在而該土地沒有開闢需求因此在這樣的情況下，是非常好的契機，故在AIT辦公及倉儲空間擴充的需求下，傾向將計畫範圍從國中用地變更為機關用地，未來會經過都市計畫法第27條第1項第4款來做變更。

施彥亨說明，內湖區目前人口將近28萬，2017年後就逐步下滑，而15歲以下的幼年人口從2012年開始就是4萬多人，大概佔整個內湖區人口比例的百分之15，到目前2022年剩下百分之13.7，少子化現象日趨明顯。

施彥亨強調，內湖區總共有6個國中，每個學生所享有的校地面積是28.4平方公尺，超過教育部的16.7平方公尺基準，也就是現況已能滿足內湖區國中用地的需求。而內湖國中每生享有的校地面積是62.89平方公尺，遠大於教育部標準，內湖國中近幾年也沒有調整班級的規畫，加上教育部近年已經確認過目前沒有開闢國中用地的需求。

施彥亨表示，該土地利用現況由台北市停管處設為臨時平面停車場，過去也曾提供環保局做使用，本計畫範圍土地面積為2.668公頃， 百分之95屬於國有土地，市有地大概佔百分之3.8，其餘則是私有地，未來這塊假如作為機關用地供AIT使用，外交部就會取得這塊土地，國有、市有土地由外交部來辦理撥用，私有地則由外交部辦理協議、徵收程序。