頭份市幸福巴士全新路線目前正在試營運階段。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市幸福巴士其中1台是由頭份市東華宮所捐贈。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市幸福巴士其中1台是由頭份市東華宮所捐贈。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

為因應新竹客運即將退出苗栗縣全縣客運路線營運，以及服務市民弱勢及長輩交通需求，頭份市公所接受頭份市東華宮捐贈2部中型巴士用來當作社區幸福巴士，經過市公所規畫，目前2部巴士每天行駛6條路線，並從7月3日開始試營運至16日，屆時再視市民實際需求做局部調整，供作正式營運參考。

頭份市公所2部幸福巴士，目前規畫負責行駛路線，1號巴士路線包括有斗坪、流東及興隆等里，由頭份市公所出發後經過苗124線行經珊湖里、老崎、四季山莊後回到上、下公園，上下午行駛方向相反。

2號巴士則以南頭份為主，但分成2條不同路線，其中每天早上第1、2班是由頭份市公所出發後沿水源路駛往永和山水庫後再折返，目的是提供早起到永和山水庫環湖步道健行運動的市民接駁方便。第2條路線則是從8點20分後行駛下興里、濱江街、信東路、建國路、永貞宮及尖山里、濫坑里至廣興里聖善宮等，回程再依原有路線折返。

頭份市公所規畫幸福巴士是應民營客運業者即將退出苗栗縣營運，為免部分弱勢、學生及長輩往來交通不便，因此，在頭份市興隆里東華宮發起之下，聯合英威康科技公司以及東華宮全體信眾的熱心捐助下，購置了一部中型巴士，捐贈給市公所，加上市公所原有1部的中型巴士，目前規畫以2部巴士來做為幸福巴士行駛服務。

頭份市長羅雪珠表示，市公所目前2部免費接駁巴士，從周1到周5行駛，方便許多長者搭乘巴士到頭份市區採買、洽公或看診，也可搭乘巴士到鹿廚坑、聖善宮散步運動，在車上結交新朋友，車行途中車內相當熱鬧。偏遠地區或人口較少的地方，客運業者沒有設站點，市公所的幸福巴士，將可補足這個缺口。

羅雪珠並代表全體市民感謝東華宮捐贈巴士，未來市公所有2輛幸福巴士，預計於週一至週日行駛，公所在重新規劃路線及招聘駕駛完成後，就會公告時刻表，希望市民朋友多多搭乘利用。