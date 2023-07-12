2023年時報金犢獎日前公布得獎名單。報名角逐森田藥粧集團設計獎的魯迅美術學院作品《紙面人生》，不僅獲該獎項金犢獎，也勇奪全球年度最佳金犢獎殊榮。森田藥粧集團對此一好消息感到十分榮幸，也感謝時報金犢獎為該公司帶來好作品。

森田藥粧在美妝界是個資深品牌，經營近90年，面膜全球銷量已突破10億片，是大家耳熟能詳的美妝知名品牌。該集團表示，希望有更多年輕人的創意投入，因此攜手時報金犢獎推出「森田藥粧集團設計獎」，向全球華人學子徵求新一代Slogan，並為暢銷亞洲20年經典款的面膜「玻尿酸複合保濕原液面膜」尋求文創新包裝。

本屆計有2525件作品報名，675件作品入圍複、決審，最後由大陸魯迅美術學院中英數字媒體（數字媒體）藝術學院的同學許妍婷、張心怡創作，老師趙璐、張陽指導的作品《紙面人生》獲得該獎項的金犢獎，更一舉勇奪年度最佳金犢獎。

雲林科技大學數位媒體設計系《最水的女神》及廣州城建技工學校藝術系的《修復補水拿捏住了》，則分別獲得森田藥粧集團設計獎的銀犢獎及銅犢獎；另外，台灣賽區也選出前3名及5件優勝作品。雲林科大表現優異，除了《最水的女神》外，視覺傳達設計系同學黃國強在趙飛帆老師指導下，以「森田藥粧重返青春禮盒」的外包裝設計，獲得第2名。

雲林科大團隊製作的《最水的女神》影片獲森田藥粧集團設計獎銀犢獎。(圖／時報金犢獎提供)

集團主管認為《紙面人生》博得評審青睞，拿下年度最佳金犢獎，主因是該作品以影像展現森田藥粧的品牌形象，符合現代人習慣以動態溝通的趨勢；其次，作品的製作手法、與消費者溝通的概念，很簡單也很簡潔，作品內容醞釀著一種情緒，最後才隨著那一句觸動人心的slogan爆發，讓人感動。

獲得銀犢獎的雲林科大團隊楊清皓、江砡妘、謝蕙伃，一致感謝評審的鼓勵，也謝謝指導老師白乃遠認真參與討論與修改，給了許多有用的建議。他們表示，作品以補水面膜為主題，採用湖中女神為角色形象創作故事，利用動畫技術製作，融入手機遊戲前導片、ACG遊戲與慕夏風格傳達主題概念；過程中遇到最大難題是劇情設定，經過努力修改與調整，才得以完成作品。

頒奬典禮於7月2日舉辦，現場集結業界及師生逹千人參與年度盛會。(圖／時報金犢獎提供)

對於未來想參與時報金犢獎競逐的同學們，該集團主管代表建議從短影音、短視頻這種動態的創作模式發展，或運用動漫技巧、融合AI生成技術，都能有很好的效果，但作品內容不要太複雜，單純地與消費者溝通。此外，創意作品之所以能感動人心，另一個重要關鍵就是slogan能否觸動人心，對企業、產品，甚至是作品本身留下很深的印象。這樣的作品不論在臺灣或是全球華人圈，都很容易成為一個亮點。

森田藥粧集團設計獎

(圖表／時報金犢獎提供)

詳細得獎名單，請上時報金犢獎官網查詢。