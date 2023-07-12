過敏性鼻炎用藥艾敏釋（Avamys）近日傳出短缺，使基層診所、藥局都叫不到貨，有醫師分析可能與國內健保給付價太低有關。對此健保署回應，如廠商認為給付價不符成本，可依規定提出調價申請，由健保署依據廠商所提資料進行審核，但截至目前並未有廠商提出要求。

在林園基層診所服務的感染科醫師李韋辛，日前調查世界各國的艾敏釋藥品價格，包含馬來西亞、日本、加拿大等國的售價都超過新台幣500元，但台灣的健保給付價卻只有220元，推測廠商未優先進貨可能與此有關。

健保署副署長蔡淑鈴表示，艾敏釋是由GSK藥廠生產製造，如廠商認為國內給付價格不符成本，可依成本資料向健保署提出調價，由共擬會議來審議，過去也有不少國內外廠商向健保署提出調價申請，最後都有成功調價。

蔡淑鈴指出，截至目前並未接獲GSK針對艾敏釋這款藥向健保署提出調價申請，廠商也回覆藥品短缺是因為原本的主力鼻噴劑爆出短缺，因此使艾敏釋的需求量大增，目前已積極向原廠申請進口，應是短暫性缺貨。

蔡淑鈴表示，「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」中規定，藥商如因故不再提供產品且未於6個月前進行通報，可依法停止給付一年，但截至目前爆出缺藥的品項，廠商都有依規定進行通報，要不然就是遭遇不可抗力因素，因此沒有廠商受罰。

台大醫院小兒感染科主任黃立民指出，艾敏釋是常見的鼻噴劑型類固醇，由於國內鼻噴型類固醇種類相當少，因此只要缺貨就會對臨床醫師造成相當大的困少，近期在業界確實聽到不少缺貨的抱怨聲，但台大醫院目前還未感受到。

黃立民說，這類鼻噴型類固醇常用於兒童，若艾敏釋缺貨將來可能就只能開立內舒拿（Nasonex），但這可能也只會加速讓內舒拿類藥品短缺，因此還是要設法讓艾敏釋恢復供應才行。