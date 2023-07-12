快閃店內有醜白兔週邊商品、藝穗聯名紀念款的衣服、吊飾等。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東鎮公所準備500組醜白兔貼圖，不定時舉辦快閃活動贈送給民眾。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2023羅東藝穗節邀請超人氣LINE貼圖明星醜白兔大「勁」擊，6公尺高的巨型醜白兔率領夥伴們，15日到29日在中山公園老人館設快閃店，成為特色打卡地標；民眾凡鎖定羅東鎮觀光發展所臉書，藝穗節期間不定時有快閃活動，每波活動都會抽出10位幸運得主，請踴躍參加。

羅東藝穗節將在7月15日至29日盛大舉行，活動開幕晚上7時30分有宜蘭首演的紙風車劇團「諸葛四郎」，22日有藝穗盃街舞大賽，23日有A劇團「阿卡的兒歌大冒險」，26日至29日晚間有藝穗節經典派對夜間遊行，讓遊客從早嗨到晚，享受羅東在地夜生活。

為了羅東大型旗艦活動，鎮公所特別推出聯名快閃店–醜白兔大「勁」擊，以宜蘭腔調讓醜白兔更貼近鄉親的生活；遊客逛完夜市可至中山公園與6尺高的巨兔拍照，快閃店內有醜白兔週邊商品、藝穗聯名紀念款的衣服、吊飾等，消費滿額贈送貼紙與紀念背包，打卡可兌換「醜白娃娃機：抓抓樂」1次，好禮多多。

另有首場醜白兔作者保羅的簽名會，於1 5日快閃店開幕當天下午4時登場，凡到店消費不限金額就能獲得作者簽名，15、16日下午5時現場還有「醜白兔」大偶驚喜現身。鎮公所與醜白兔共同推出16張可愛聯名限定貼圖，已在LINE貼圖商店上架，並準備500組貼圖不定時舉辦活動，抽出幸運得主。

鎮長吳秋齡表示，醜白兔一系列的產品，為藝穗節挹注了超萌元素，整體增添許多可愛的風格，期盼藉著快閃店的活動，活絡周邊的消費經濟、帶動觀光人潮，讓遊客拍照打卡、遊玩，享受熱情的藝穗節。