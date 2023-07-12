為創造更多大眾與實體書店相遇的機會，並支持實體書店發展，文化部特別在疫後振興計畫提出獎勵各縣市實體書店「走出書店」，串連辦理結合閱讀、藝術、音樂、電影等多元藝文元素的書展市集。獎勵名單已於6月30日揭曉，共計獎勵39案，獎勵金額達5000萬元，從年7月至明（113）年5月，全國22縣市都有書展，將接力辦理上百場的創新書展市集。

文化部長史哲表示，實體書店是一個在全台各地，不論都市或偏鄉，最能提供大眾輕易接觸藝文、獲取資訊的據點，近年因為閱讀習慣改變、疫情影響等，確實對實體書店經營造成巨大衝擊。為重新提振實體書店影響力，文化部除了於成年禮金號召全台各地超過440家獨立書店加入藝文消費點；同時以創新書市計畫，「讓全國每一縣市都有書展」，期盼藉由實體書店「走出去」，串聯及整合在地資源，以多元的藝術、閱讀推廣活動，讓大眾重新體會閱讀不僅是閱讀書裡的資訊，更是閱讀人與人、人與這片土地的故事，進而能重新「走進書店」。

文化部表示，本次獲選的獎勵案遍及全國22縣市且接力辦理，可說是月月都有不同書市可逛，尤其更深入離島，如澎湖沿菊書店預計於今年10月起辦理3場「海邊走走」大型文創市集，並前進望安、七美、吉貝等小島，舉辦書店選書體驗、講座、音樂演出、設置島嶼行動書櫃，使「離島不離藝」；馬祖也有鹹味島合作社及西尾半島物產店2個計畫獲選，將結合書店、藝文團體、地方創生團隊，除了提升島民的閱讀風氣，更將帶領觀光客認識東引與南竿的在地文化。

部分計畫也配合文化部成年禮金獨立書店點數放大專案，延伸辦理相關推廣活動，如台中後驛冊店規劃由多家書店挑選具書店特色的選書、選物組成「文化幣活動套組」；台東晃晃二手書店預計製作「台東書書果實書店地圖」、書店小旅行及專屬優惠活動等，鼓勵大眾走入書店。