髖關節退化是許多中老年族群都會遇到的問題，若能及早發現，即可給予適當的治療。復健科醫師李炎諭指出，髖關節退化患者通常在早上或久坐後，症狀會加劇，但活動一下後反而會改善，值得多加留意。醫師表示，若關節不順已影響到日常生活，就需要考慮手術介入，他並分享3動作有助緩解髖關節退化。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文，介紹髖關節退化相關知識。他表示，所謂的髖關節退化，是指髖關節股骨頭的軟骨磨損及滑液膜發炎、骨刺增生等現象，常見於中老年人身上，症狀為髖關節疼痛、活動不利，甚至有聲響產生。他提到，患者通常在早上或久坐後，症狀會加劇，但活動一下後反而會改善，其風險因子與基因、年長、肥胖及工作負重等相關。

李炎諭說明，目前髖關節退化的保守治療，包括體重管理、輔具使用、物理或藥物治療，以及調整生活習慣，像是減少久蹲、不良姿勢、搬重物等。若效果仍不理想，疼痛或關節不順影響到日常生活，就需要考慮手術介入。

除了上述提到的治療方式，李炎諭並分享以下3個動作有助緩解髖關節退化：

1、伸展髂腰肌：前弓後箭步，身體向後彎，感受後腳大腿根部緊繃感，維持20秒，每天做3～5次。

2、橋式運動：平躺屈膝，腳掌踩地，雙手臂平放體側；接著，背部貼平，臀部向上抬起，撐住約5～10秒，再慢慢放下，重複10次，做3個循環。

3、死蟲運動：平躺雙手舉高，雙腳屈膝舉起，腳尖朝上，大腿和小腿呈現90度，雙腿和雙手交替伸直，交換不同手腳，不碰地，停頓1秒，回到起始位置；再換手、腳，過程中腹部用力，重複10次，做3個循環。

光田醫院骨科醫師嚴可倫近來也針對髖關節退化進行說明，提到影響髖關節病變的4項因素及4大症狀，前者包括各種原因的磨損、股骨頭缺血性壞死、外傷及腫瘤；後者則有髖關節疼痛、活動受限、走路困難及長短腳。他呼籲，若自身或身邊的人出現這些症狀時，應盡快尋求醫療專業的幫助。