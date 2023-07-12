為了防範營養午餐供應缺失，台北市教育局提出6項措施，包含公布各校廠商違約記點裁罰情形、降低廠商退場門檻及增加點數罰款，並建立備援廠商機制、加強供膳核查、鼓勵優質廠商投標。其中，112學年度起，廠商退場門檻降低，重大衛生缺失的罰款也增加10％。

原本營養午餐廠商累計50點「一般違約記點」，校方可與廠商終止契約；因「重大衛生缺失」被記20點可解約，後因力行國小事件，現只要廠商供應變質、發霉或過期食品情節嚴重，經北市衛生局複查不合格，亦可終止契約。

教育局12日進一步公布，112學年度起，一般違約記點及重大衛生缺失改記「小點」與「大點」，並增列廠商大點乘2加小點達50點，校方即有權解約；第二是增加點數罰款金額，以往廠商小點滿10點始罰每點2000元，每記1大點罰2000元，未來每記1小點即罰2000元，每記1大點開罰2200元。

此外，教育局表示，將在「學校午餐營養探索樂園網站」新增即時通報管道，要求校方回報午餐廠商違約記點與裁罰情形，教育局將定期查看，並視情況要求落實備援廠商機制、加強供膳查核。由於此時正值營養午餐廠商招標時期，也會公布111學年度第2學期廠商違約記點情形，供各校參考。

教育局表示，各校原訂有備援廠商機制，意指原廠商因違規恐達停餐標準，學校應預先啟動與通知備援廠商緊急應變，確保學校供餐無虞，未來持續督促學校落實此機制，也會攜手餐盒公會，鼓勵符合學校午餐供應標準的業者加入供餐行列。