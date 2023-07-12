國軍漢光39號演習實兵操演正緊鑼密鼓進行各作戰區預演。上午重頭戲在陸軍關渡指揮部與後備109旅，於新北八里淡水河口進行反登陸作戰，由陸戰隊扮演紅軍向灘頭進攻登陸，關指部扮演的防衛軍，在灘岸築起阻絕設施及壕溝守備，雙方近距離在沙灘接敵，現場相當壯觀。

漢光實兵反登陸作戰，挖仔尾灘頭上午預演，場景超擬真。(讀者提供)

漢光實兵反登陸作戰，挖仔尾灘頭上午預演，場景超擬真。(讀者提供)

漢光實兵反登陸作戰，挖仔尾灘頭上午預演，場景超擬真。(讀者提供)

北部第三作戰區淡水河口反擊作戰向來是漢光演習重點操演科目，關指部及後備109上午進行部分兵力預演。

日前國軍部隊已完成挖仔尾沙灘一帶挖設壕溝，並利用偽裝網覆蓋附近營區，包括在灘頭上架設鋼刺蝟等障礙物，以及消波塊等阻絕設施。

上午由海軍陸戰隊模擬攻擊軍(紅軍)登陸灘頭，由關渡指揮部官兵擔任防衛軍進行守備任務，但僅有部分軍力參演。

根據現場觀察，當警報響起，操演士兵接獲接敵指令，立刻進入防空壕與戰壕就位，守備軍罕見利用無人機進行戰場偵查，回傳敵軍位置後，立刻由雲豹C砲車與步兵向灘頭推進，對登陸敵軍展開掃蕩。

第三作戰區位於桃園、新北地區實兵操演，將在本月26、27日進行正式操演。近日內還將有全兵力預演上場。