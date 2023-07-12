路透社報導，美國政府一直在敦促日本、南韓這兩個不睦的鄰國更密切地合作，以因應來自中國、北韓兩國日益增長的威脅。

南韓與日本的緊張關係，源自歷史的糾葛，可遠溯到日本1910年至1945年占領朝鮮半島。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的發言人巴特勒（Dave Butler）告訴路透，這次的會議籌劃已久，北韓是在會議的尾聲試射一枚飛彈。

他稱北韓的彈道飛彈是朝日本海（Sea of Japan）發射。

北韓今年迄今已首度試射一種新的固體燃料洲際彈道飛彈，並首次嘗試用新型運載火箭發射間諜衛星但並未成功。聯合國安全理事會決議禁止北韓使用彈道飛彈技術，這也包含用於發射衛星在內。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正今天表示，美軍偵察機已8次進入北韓專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）。

她警告說，如果美軍偵察機繼續「非法入侵」，他們將面臨「非常危險的飛行」。她重申北韓10日的指控，美國因為進行偵察飛行而侵犯了北韓領空。

北韓警告，像這樣的偵察飛行，可能會被擊落。

一名不願具名的美國高階國防官員表示，北韓出言恫嚇應該是虛張聲勢的成分居多。

這名官員表示，北韓陸基飛彈的射程不足以擊落美國軍機；美軍飛機並未飛進國際法界定的北韓專屬經濟區。

該官員說：「這不太可能被宣稱為重大威脅。」

密利本週將前往日本及南韓訪問。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120712