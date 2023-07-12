黑人陳建州遭女星大牙及郭源元接連指控性騷，先前透過律師聲明全盤否認，並向大牙提告求償1千萬元，隨即也宣布暫停聯盟執行長職務，而在神隱數日後，網路上竟出現「陳建州首度公開道歉」的訊息，仔細一看才發現是詐騙集團的新招數，立刻引起網友討論。

有網友在Dcard上PO出一張截圖，只見放上陳建州掩面痛哭的照片，內文寫著：「陳建州首次公開道歉」，更聲稱自己真的不想這樣，讓外界誤以為他認錯，沒想到下一句居然誇張寫下：「每次吃了感覺十個范范都不能滿足我，我真的控制不住自己」，這才發現是某廠商為銷售壯陽藥祭出的宣傳手法，讓原PO直呼：「我看到這個笑瘋，也太會蹭了吧」。

網路瘋傳「陳建州首度公開道歉」的訊息，真相曝光竟是某藥商的宣傳招數。（圖／Dcard）

對此，網友紛紛留言：「這真的有好笑到」、「直接被道歉欸，也太…會做人了吧」、「黑人：是要告道歉的部分還是老頭的部分」、「真的會笑爛..... 今日最大笑話+最好笑的部分」、「不怕被求償1000萬嗎」、「我剛剛真的上網查陳建州道歉，想說怎麼查不到，這一定會被求償」。

范瑋琪本預計在9月8日舉辦演唱會，但因為老公陳建州捲入性騷風波，她發聲力挺遭到外界撻伐，也讓主辦單位緊急發聲明宣布取消演唱會，稍早，大牙也在臉書發文「就用這個憨憨的笑容來謝謝這陣子給我勇氣的你們吧」，感謝大家這段時間的關心和支持。

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