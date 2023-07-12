得獎選手披上國旗領獎，為台灣爭光。（摘自瑞莎臉書）

瑞莎親自替小選手綁頭髮。（摘自瑞莎臉書）

小選手雖奪下冠軍仍因沒達到自己理想標準而落淚，瑞莎急忙安慰。（摘自瑞莎臉書）

藝人瑞莎創立「瑞星韻律體操協會」，雖遭同業抹黑鬧上法院，還在先前的全國賽事中被惡意對待，氣得她提早帶選手們離場；但她仍不灰心，帶著選手征戰國際賽事證明實力。她昨開心在臉書分享帶體操小選手們陸續參加土耳其、西班牙國際體操賽事，共狂掃19金、7銀、2銅佳績，披上國旗登上頒獎台共28次。

瑞莎受訪時表示，這趟比賽總共7天，共去6個孩子2個教練，團隊配置相當精簡，為了省錢，除了中華航空贊助的台北直飛德國來回經濟艙機票，土耳其到西班牙的國內線機票還是得自掏腰包，光是交通住宿就大約支出60萬台幣，「很感謝華航，要是他們沒有贊助，這趟旅費就會破百萬了。」

瑞莎在臉書分享小選手即使得了所有項目的冠軍，仍自覺表現不好而落淚，她解釋從訓練開始，就一直給小朋友一個觀念，比賽結果不是最重要，而是要進步、一次比一次好，「小選手是覺得動作沒有做到理想標準，才自責哭泣。」而體操比賽除了動作，服裝、造型也是評分項目，瑞莎也分享親自在現場替小選手化妝的照片，「所有教練都會這樣替小朋友做的。」

瑞莎提到去年她剛生完二寶Mila，沒能親自帶隊參賽，這次排除萬難親自領軍，參賽的土耳其賽事「INTERNATIONAL RHYTHMIC GYMNASTICS CUP」選手多達600多名，她團隊的2位小選手得到了所有競賽項目的冠軍。而西班牙賽事「LLORET DE MAR」選受們更上台領獎16次，她與有榮焉在臉書寫下「非常的累，但也非常的幸福也有成就感。孩子們的進步、成長、笑容都值得的！」