聯強澳洲總經理王其勳指出，澳洲市場雖大，但同時面臨地廣人稀的挑戰，一方面運籌成本高昂，二方面人力昂貴以及當地對服務品質的高要求，如何透過精細的電腦系統輔助運籌服務效能，提高原廠與客戶的滿意度，成為致勝的關鍵。因此，2011年在決定投資雪梨運籌中心時，集團決定採取最高規的自動化設備，過程中更面臨澳洲高標準的環保、公安要求，所幸聯強集團在全亞洲擁有近30座運籌中心的興建、電腦系統規畫與營運經驗，而能逐一克服這些艱鉅的挑戰。而澳洲的人力成本，從2014年以來上漲4成，近五年則快速成長27%，聯強提前部署的高度自動化設備，將對未來在澳洲市場的進一步拓展，產生更大的效益。

聯強在1997年成立澳洲分公司，從零開始經營澳洲市場。面對一個高人工成本、相對成熟的市場，聯強澳洲花了八年的時間奠定基礎，於2005年達到5億澳幣的營收，當時的營收規模僅有競爭對手的20%；但第二個八年即呈現快速成長的趨勢，2011年一舉超越對手躍升澳洲資通訊通路龍頭，2013年營收達新台幣460億元，躋身澳洲前250大企業。第三個八年則加大投資高度自動化運籌中心，持續擴大營運規模，在新業務拓展與運籌服務量能雙頭並進下，2022年營收達台幣650億元，名列全澳洲第126大企業(依據澳洲財政部公告資料)及澳洲最大台商，為聯強在海外營運的最佳成功經驗之一。