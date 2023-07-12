泰國漢堡王9日推出全新無肉漢堡「真起司漢堡」，這顆漢堡沒有肉和其他蔬菜內餡，只有滿滿20片堆疊整齊的美國乾酪片（American cheese），新品上市馬上在網路上引發熱議，不過泰國民眾吃完後紛紛表示不會再買，因為光是吃掉一半漢堡就已經很膩了，有人看到夾了滿滿起司的漢堡後直言「瘋了」，也有網友斷言會便秘。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，泰國漢堡王9日推出新品「真起司漢堡」，他們在官方臉書專頁上寫道：「不是開玩笑，是真的！漢堡王的真起司漢堡！夾了20片美國乾酪片！！！只要109泰銖（原價是380泰銖）。」

菜單上的照片顯示，這顆漢堡完全沒有肉及其他生菜內餡，上下兩片麵包間夾了厚厚一層乾酪片，換算下來約台幣98元。

Burger King’s new offering in Thailand has no meat and 20 slices of cheese https://t.co/vtLapajaI4 pic.twitter.com/mtHgBRSHhA — CNN (@CNN) July 11, 2023

新品周日推出後引發泰國網友熱議，短影音平台TikTok等各大社群網站上有許多泰國民眾「開箱」的影片及照片，網友將漢堡切對半、露出剖面的畫面尤其壯觀。

不過許多泰國民眾實際嚐過後的反應卻不太妙，25歲曼谷IT工程師吉普琪（Im Jeepetch）說她很愛起司，但這款「太多了」，形容漢堡內的起司量根本是「瘋了」，「我只吃得下一半」，坦言下次可能不會再點，「其他漢堡已經很棒了」。

A trend in #Thailand is to put cheese on literally everything. Now Burger King has joined in with the Real Cheese Burger. Though I think they forgot the meat.



I love cheese but I struggled eating even half of this “burger”. Maybe I should grill the other half? What do you think? pic.twitter.com/dg7wDCSCCw — Richard Barrow (@RichardBarrow) July 10, 2023

26歲護膚品賣家艾莉莎（Alisa Chuengviroj）也表示可能不會再點，「我喜歡漢堡裡有幾片起司，但不是這麼多」。

Thailand’s Burger King launches 20-slice cheese 'Real Cheese Burger' as Thais love cheese https://t.co/AKLbO1shkn pic.twitter.com/uAr96d79yB — Mothership (@MothershipSG) July 11, 2023

泰國漢堡王推出「真起司漢堡」後，有當地網友留言表示，他把當中一些乾酪片留到隔天早上夾麵包吃，被泰國漢堡王小編大讚「聰明」。

國外網友同樣相當驚嚇，不少網友直接留下「嘔吐」貼圖，有網友說保證「便秘」。

應老闆要求特地買來吃的旅遊刊物「Lifestyle Asia」作者蘇巴諾（Eric E. Surbano）形容，「真起司漢堡」的口感是「很乾、對消化系統的衝擊」，他說吃兩口已經是他的極限。

起司在泰國年輕人中相當受歡迎，不同料理中灑上起司粉是相當常見的做法，加拿大「環球新聞」（Global News）報導，預估2023年，平均泰國每人吃進13.5公斤的起司。