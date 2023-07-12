遠雄港加值園區二期今年招商率50％，除了輝達，還有聯邦快遞、華碩、鴻海等電子科技大廠進駐，預估明年中招商率提升至75％～80％，明年底滿租。隨著二期招商達標加上貨量回升，法人估，遠雄港明年營收獲利可望成長兩成。

遠雄自貿區二期主要招商目標為加值型態、物流型態及航空貨物運輸服務業者，在加值四棟廠房投入營運後，預計帶動5,000個就業機會，進出口貿易額預計年增1.5兆元。

葉鈞耀表示，遠雄航空自由貿易港區自2006年營運迄今，吸引13家跨國企業進駐，包括荷商艾司摩爾（ASML）、德國郵政DHL、日商進鐵KWE、美商科磊KLA、美商海盜船，及鴻海（2317）、華碩（2357）等，去年帶動貿易額達1.8兆元，創新高，占六海一空自貿港總量64.8％。

遠雄港新完工的C、D、E、F四棟大樓總面積5.7萬坪，貨運二期面積1.45萬坪，已在進行二期推案興建作業及B1港區貨棧布建規劃，未來將可處理更多空運進出口貨，是推升營收、獲利成長重要動能之一。