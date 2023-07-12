匯集全台廚師和美味的台灣美食展，8月4日至7日將於台北世貿一館登場，展出規模達600格，較去年規模成長15％，預售票7月20日開賣。集結台灣新鮮食材、美味料理和金牌廚師於一堂，更首度以冠軍美食為號召，邀請多家世界第一、台灣第一的金牌物產進駐，讓參展民眾一站品味台灣各地的道地、冠軍美食，近距離聽廚師分享料理創作理念、大秀廚藝。

台灣美食展主辦單位台灣觀光協會邀請全台各地名廚，舉辦一系列精采廚藝活動。首度推出「主廚的烹飪哲學」，結合講座與廚藝展演，邀請2022年獲米其林綠星和必比登推薦的「小小樹食」及「Curious Table」主廚徐兆麟，曾於法國頂尖廚藝學校Paul Bocuse習藝的「Island133」主廚林庭右，以及「儂來餐廳」亞太十大名廚黃景龍「龍師傅」帶來三道精彩菜色，將以永續、健康與在地為核心，分別用蔬食概念展演以孢子甘藍為主角的《綠牡丹》、以水墨畫為靈感的《寶島長春》、及用植物肉排骨酥創新的《蔬食佛跳牆》等。三位名廚將分享他們的烹飪理念、菜單創作以及對飲食的價值觀，敬請把握機會近距離感受大師級廚藝的魅力。

台灣美食展主辦單位盼與民眾一同打開美食的大門，一起吃美味，嚐幸福，品味台灣美食的無限魅力。預售票將於7月20日啟售，至8月3日前，購買預售票享有9折優惠，票價180元。購票請至ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Hi-Life VIP APP、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook。