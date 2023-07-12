珍妮佛勞倫斯的大尺度喜劇天份遠遠超過大家的想像。（索尼影業提供）

今夏最敢「性」浪漫喜劇《珍愛硬起來》，找來奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯不計形象的發揮，讓電影在北美獲得亮眼的票房成績，4千135萬美金的表現也是2019年來票房最高的限制級喜劇，僅次於當年由同導演吉恩斯普尼執導的《好小男孩》。

電影在爛番茄電影評論網上獲得觀眾評分高達87％，證明珍妮佛勞倫斯的大尺度喜劇天份遠遠超過大家的想像，而顯然她也非常享受這次的瘋狂演出，她說：「我想是時候大家放輕鬆好好笑一場了，要在這種喜劇裡完全不冒犯別人是不可能的，這次每個人在某種程度上都一定會被我好好的『尻洗』，不客氣！」

改編自真實發生的荒唐事件，曾經擔任過《我們的辦公室》編劇的吉恩斯普尼，某天在徵才網站上發現一則令人噴飯的請求，居然有恐龍家長在尋找年輕女子來誘惑他們內向的處男兒子，希望能幫他「登大人」脫離宅宅的生活，而且酬勞非常的驚人。

笑到不能自己的吉恩斯普尼，當下就決定著手製作這部電影，並把劇本給他的好友珍妮佛勞倫斯看，珍妮佛勞倫斯看玩笑說：「這絕對是我看過最好笑的劇本，能夠演一部完全不同類型的電影真的很酷，電影裡有好多充滿『趣味』的戲，還有一堆荒謬的對話，拍攝的過程好好玩喔！」

對於塑造電影中辛辣肉食女的角色，吉恩斯普尼提到：「小珍是一個充滿能量的瘋狂女人，甚至帶有一點侵略性，我們很喜歡她有點男子氣的個性，但有時候真的有點恐怖，我們都很怕她！」飾演電影中處男的演員安德魯費爾德曼也補充道：「小珍總是會嘗試一些我們老百姓不敢做的事情，那些我光是想到就覺得可怕的事情，就算再過100萬年，我也還是不敢做她在電影中那些犧牲色相的演出。」