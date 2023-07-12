有些人做事情常未經謹慎思考，而在無形中得罪不少人，小孟老師在臉書上分享最白目的前4名星座，依序是獅子座、天秤座、射手座、雙子座，其中第1名的獅子座講話總是心直口快，容易傷到人，且為了達成工作目標，會不斷調整策略，讓夥伴十分困擾，而不管別人感受的做法也會被認為很白目。

▍第4名：雙子座

雙子座講話容易不經過三思，尤其是在開會或群體利益傷害到自己時，容易吐槽主管或他人。另外，雙子座天生脾氣差，一旦生氣情緒會寫在臉上，對於不喜歡的事物他們不願屈服，因此會讓身邊的人感覺很白目。

▍第3名：射手座

射手座非常固執，只要下定決心要完成的事物，很難被改變。當有人苦勸他們要改變個性時，他們剛開始會照做，但過沒幾天又會開始犯老毛病，而且他們答應的事情時常會跳票，會讓對方覺得有點「白目」。

▍第2名：天秤座

天秤座非常有正義感，只要看見不公不義之事，會喚起天秤座的俠義精神；面對是非黑白，天秤座只做對的事，倘若遭受不公平待遇且被壞人打壓，天秤座就會越來越兇悍，最後容易把事情弄大無法收拾，讓人覺得白目。

▍第1名：獅子座

獅子座講話向來直來直往，不喜歡在工作場合偽裝自己，正因如此有時容易心直口快傷到身邊的人。另外，獅子座追求完美，為了工作與目標達成率，不斷修改項目，導致身邊的人戰戰兢兢，被人認為很白目。