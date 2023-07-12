聯博投信股票投資策略師李長風表示，目前市場景氣與股價出現分歧，象徵景氣領先指標之一的ISM製造業指數逐步下滑，但MSCI美國循環性類股-防禦型類股指數卻呈現向上走勢，顯示投資人目前追逐的類股，不像是為下半年可能的景氣放緩做準備。

但李長風提醒，雖然企業盈餘成長落底回升，整體企業成長態勢恐仍將受景氣疲軟影響，預期評價面難以持續穩定擴張，下半年「選股」變得格外重要。

歷史數據顯示，通常只有在景氣衰退伴隨利率上升的環境中，成長股表現才會相對承壓。但隨著聯準會升息次數趨緩、甚至利率有望在明年下降，成長股表現可期。而在較高利率、較高通膨環境下，應挑選高品質公司，其較高的獲利能力、較低槓桿的特性，也可望勝出。李長風建議，可尋找成長動能較不受景氣影響的投資題材，像是AI、雲端運算、線上廣告等等。其中AI仍處於萌芽階段，可望維持強勁盈餘成長動能，但高通膨、高利率可能使得後續獲利成長趨於和緩。

另一方面，李長風也看好目前具評價優勢的醫療類股，可望為投資組合增添防禦力。根據過往經驗，景氣從高點放緩相對有利於防禦型題材表現。李長風說，今年由於科技股受到高度關注，醫療等防禦型類股評價相對具吸引力，現在反而是進場布局的時機。即便疫情相關需求可能放緩，但先前受疫情影響的題材，如選擇性手術、醫療設備等，可能逆勢成長。

整體而言，考量聯準會仍將維持鷹派政策，或難以期望股市評價繼續回溫。李長風提醒投資人不宜追捧今年已受惠評價快速擴張而有所表現的題材，反而應留意評價相對合理、或因遭逢短期利空而評價修正的題材。面對潛在景氣溫吞與評價停滯風險，李長風建議從選股出發，找到可望在目前環境中發揮的個別題材，具備穩定獲利能力、價格相對合理、營運相對具備韌性的題材將成為下半年選股重點。