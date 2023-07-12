新北市板橋區私立幼兒園爆出餵藥疑雲，37名幼童家屬提告，新北地檢署今偵結，針對不當管教、餵藥等皆查無證據，證明有犯罪嫌疑，因此諭知園長、8名老師不起訴，外界先前質疑園方疑為湮滅證據刪除監視器畫面，檢方也公布監視器拆除理由，因園方擔憂日後被教育部強制要求裝設，徒增維修成本，因此決定4月中旬拆除教室內監視器。

檢方指出，檢警今年5月18日執行搜索時，發現教室內裝設監視錄影鏡頭已被拆除，但調查後發現，園方是因避免被強制要求全面裝設才拆除，因立法院今年初有討論是否應強制幼兒園裝設監視錄影機，教育部國教署3月間曾要求幼兒園填報監視器裝設狀況，彭姓園長與同業討論後，決定保守回復來函，告知教室內無裝設監視器，避免政府調查後，統一要求強裝，增加成本。

園方後續也拆除教室內監視器，但考量防盜安全需求，其他公共場域的監視器設備仍保留不更動，園方人員偵查期間也提供監視器回報表單、幼兒園同業群組LINE對話紀錄截圖、教保團體3月間拜會立委李德維訴求重點紀錄等證據證明。

對於外界質疑園方此舉是要湮滅餵藥或不當體罰畫面，檢方表示，該監視器主機仍保存4月中拆除前2個月的完整錄影畫面，若園方有湮滅證據意圖，不可能將相關錄影紀錄留存主機的道理，可認為非為了湮滅證據故意拆除。