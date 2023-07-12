雲林縣府勞青處12日在縣府舉行今年屆業博覽會記者會。（周麗蘭攝）

雲林一年一度最大型就業徵才博覽會將在本周六（15日）於縣立體育館舉行，總計有2000個職缺，大部分是製造業和服務業，勞青處長張世忠表示，製造業和服務業都缺工嚴重，製造業的薪水上漲約一成，連台積電今年也來雲林招募技術員， 年薪可達70萬元，服務業因疫情解封之後人力需求大增，但薪水持平。

今年徵才博覽會有80多家廠商參與徵才，台積電、星巴克、康是美、屈臣氏、雲雀國際、王品集團、摩斯漢堡、統一超商都是首次到設攤覓才。

台積電徵求高中職以上輪班技術員，工作2天休息2天制，月薪3萬元至3萬6000元，另享有分紅獎金，年薪平均達70萬以上。星巴克徵求儲備幹部，待遇3萬元起，工作地點在西螺、古坑、麥寮、虎尾、斗六。

雲林在地企業義美、利勤、巧新科技、宇榮高爾夫、富喬、匯竑、正新、建大、上銀、福懋科、艾杰旭、台日古河銅箔、彰源、鉅鵬、大山電纜、三好國際酒店等知名廠商均釋出職缺。

勞青處長張世忠表示，製造業在每年徵才博覽會都開缺，因必須輪班、工作環境較差，雖然徵才的廠商家數未明顯增加，但職缺每年一樣多，缺工現象仍嚴重，因此月薪較往年漲約一成、福利也比較好。

台積電慈善基金會首次與雲林縣府合作提供高中職學生就業媒合、職涯探索活動，幫助高中職生認識在地優質企業，探索升學以外另一種可能。高中職同學參加職涯工作坊可獲證書以及麥當勞午餐。

張世忠表示，因應職場環境快速變遷，就業博覽會結合今年度縣府辦理的12班次職業訓練體驗活動，讓民眾可在現場免費體驗不同行業所需具備的職業技能。

勞青處12日在縣府舉行記者會宣傳，邀請透過勞動部輔導創業成功的「創客」凌成傑穿著他所做的鋼鐵人盔甲現身。

凌成傑與其他2名合夥人專為電影、電玩、線上遊戲製造泡棉道具及服裝，現已發展成為13人的公司，他分享創業心得說，「只要想做就做得到！」